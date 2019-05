9000 Biker brausten zur Maiausfahrt nach Nürnberg

Eines der größten Treffen der Biker-Szene startete am Tag der Arbeit - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Glänzender Lack und röhrende Motoren: Der 1. Mai ist nicht nur Tag der Arbeit, sondern für viele Zweiradfans der Region auch Anlass für eines der größten Treffen der Biker-Szene. Insgesamt 9000 Biker trafen sich in Nürnberg zur gemeinsamen Maiausfahrt bis zum Kloster Weltenburg nach Kehlheim.

