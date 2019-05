91,1 Prozent: Nürnberger SPD kürt Brehm zum OB-Kandidaten

NÜRNBERG - Dass er sie bei der Kommunalwahl 2020 nochmals erreicht, ist zwar unwahrscheinlich, aber vorerst kann Thorsten Brehm die 91 als seine Glückszahl bezeichnen. Nachdem er bereits im März mit 91 Prozent der Stimmen zum Chef des Unterbezirks gewählt wurde, gaben ihm auch am gestrigen Donnerstagabend ebensoviel Prozent der 182 Delegierten ihre Stimme und kürten ihn offiziell zum OB-Kandidaten der SPD.

SPD-Spitzenkandidat Thorsten Brehm will Ulrich Maly als OB beerben. © Foto: Daniel Karmann/dpa



Vor der Abstimmung, bei der niemand gegen Brehm antrat, hielt der 34-Jährige seine Rede, in denen er Ziele und Visionen für Nürnberg ausbreitete. Applaus erntete er dabei nicht nur für das, wofür er sich einzusetzen versprach. So etwa für den Bau von bezahlbarem Wohnraum, die Schaffung von 6000 Betreuungsplätzen bis 2030 und für ein neues Bürgeramt im Westen. Beifall erhielt Brehm auch für das, was er explizit nicht tun will. Nämlich im kommenden Jahr erneut die Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr zu erhöhen.

Eine Rede, mit der er nicht nur die Delegierten, sondern auch Ulrich Maly überzeugen konnte. Damit Brehm auf dem Weg ins Rathaus nicht aus dem Tritt gerät, überreichte ihm der OB für den anstehenden Wahlmarathon ein paar rote Laufschuhe.

