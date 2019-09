A3 bei Nürnberg: Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Unfall

Auto prallt gegen Baum - Frau steigt aus und wird von Fahrzeug erfasst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es begann mit einem Auffahrunfall - und endete in einem tragischen Unglück: Auf der A3 bei Nürnberg verlor am Sonntagvormittag ein Mensch sein Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Autobahn bleibt vorerst komplett gesperrt.

Der Wagen blieb schwer demoliert in einem Waldstück liegen. © NEWS5



Der Wagen blieb schwer demoliert in einem Waldstück liegen. Foto: NEWS5



Es kam zu dem Unfall, als ein 75-Jähriger Autofahrer auf der A3 in Richtung Regensburg aus noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. In der Folge kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 72-jährige Beifahrerin konnte schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dieser Wagen fuhr auf einen anderen auf. © NEWS5



Dieser Wagen fuhr auf einen anderen auf. Foto: NEWS5



Ein weiteres an dem Unfall beteiligtes Fahrzeug hielt auf dem Standstreifen an. Eine Frau, die in dem Auto gesessen hatte, stieg aus, lief über die Fahrbahn, überquerte die Mittelleitplanke und wurde auf der Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg von einem Fahrzeug erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Die A3 war im Bereich zwischen Nürnberg Nord und Erlangen-Tennenlohe in beide Richtungen gesperrt. Nachdem der Helikopter abgehoben hatte, wurde der Verkehr in Richtung Würzburg auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. In Richtung Regensburg ist die Fahrbahn derzeit weiter gesperrt.

Dieser Artikel wurde um 13.44 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

afr