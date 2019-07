A6 bei Nürnberg: Zwei Lkw in Brand, eine Person stirbt

Schwerer Auffahrunfall - Auch ein Pkw war beteiligt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am frühen Montagmorgen sind auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und Langwasser zwei Laster miteinander kollidiert. Es entstand Feuer, eine Person starb noch im Führerhaus.

Am frühen Montagmorgen ist es zu einem schweren Auffahrunfall auf der A6 bei Nürnberg gekommen. © NEWS5 / Friedrich, NEWS5



Gegen 4.30 Uhr ereignete sich der schwere Unfall auf der A6 südlich von Nürnberg. Auf der rechten Fahrbahn setzte nach Informationen der Polizei einer der beiden Laster zu einem Überholmanöver an, wobei es zu einem Auffahrunfall gekommen ist. Anschließend kollidierte ein Pkw mit einem der beiden Sattelzüge. Die beiden Lkw fingen Feuer. Das Führerhaus eines Lastwagens geriet in Brand und wurde auf den Anhänger des zweiten Sattelzugs geschleudert, der ebenfalls Feuer fing.

Wie die Polizei, die noch am Einsatzort ist, am Montagmorgen mitteilte, verstarb der Fahrer eines Lkws noch im Führerhaus, die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall hat sich ein Rückstau auf den Fahrbahnen in Richtung Amberg gebildet. Am Stauende kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Die A6 ist in Fahrtrichtung Amberg noch komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der Artikel wurde um 8.12 Uhr aktualisiert.