A9 bei Fischbach: Auto kollidiert an Stauende mit Lkw

NÜRNBERG-FISCHBACH - Am Freitagabend konnte ein Autofahrer nicht mehr Bremsen, als es sich auf der A9 in Richtung Berlin staute. Wenig später musste die Polizei wegen mehrerer Auffahrunfälle am Kreuz Nürnberg ausrücken.

Am Freitagabend kam es wegen der Fahrbahnverengung an einer Baustelle auf der A9 zu mehreren Auffahrunfällen und langen Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer. Am Ende eines Staus nahe des Nürnberger Kreuzes übersah ein Autofahrer den stehenden Lkw und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Wagen rutschte unter den Anhänger. Wenig später kam es in dem gleichen Stau in Fahrtrichtung Berlin erneut zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn.

