Ab Sommer 2020: Direktflüge von Nürnberg nach Georgien

Wizz Air bietet die Route ab Juli nächsten Jahres zweimal wöchentlich an

NÜRNBERG - Ab Juli kommenden Jahres gibt es am Flughafen Nürnberg einen neuen Direktflug in die Stadt Kutaissi. Wizz Air plant, die georgische Hauptstadt der Region Imeretien zweimal wöchentlich anzufliegen.

Vom Airport Nürnberg startet ab Juli 2020 eine Maschine der Fluglinie Wizz Air mit Direktflug nach Georgien. Angeflogen wird die Stadt Kutaissi, insgesamt sind zwei Flüge pro Woche ab Nürnberg geplant.

Mächtige Berge, Weinanbau und kulinarische Köstlichkeiten zeichnen Georgien aus, das Land an der Schnittstelle zwischen Asien und Europa. Kutaissi, Hauptstadt der Region Imeretien, ist ab 3. Juli 2020 nonstop ab Nürnberg erreichbar. Die Fluggesellschaft Wizz Air fliegt die Strecke. Tickets sind bereits buchbar.

Wizz Air zählt zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Europas und ist aktuell der größte Low Cost Carrier für Ziele in Osteuropa.

