Abfeiern mit Maly: Heute steigt das Rathausclubbing 2019

NÜRNBERG - Party machen mit Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD): Alle Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind heute zum Rathausclubbing eingeladen.

Der Historische Rathaussaal, die Ehrenhalle und der Innenhof vom Wolff'schen Bau, Rathausplatz 2, verwandeln sich am Freitag in eine Partyzone. Oberbürgermeister Maly wird ab 21 die jungen Gäste vor dem Rathaus begrüßen. DJ Polique, DJ Cortez und DJ Frank Sonique legen auf - und auch Flo Kerschner, Moderator der N1-Morningshow, ist mit dabei.

Bereits zum fünften Mal lud Oberbürgermeister Ulrich Maly junge Nürnberger, die in den vergangenen zwölf Monaten das 18. Lebensjahr vollendet haben, zum beliebten Rathaus-Clubbing in den Wolffschen Bau ein. Zum Motto "Nürnberg loves you" feierten die Gäste am Freitagabend ausgelassen. Bekannte DJs sorgten auf verschiendenen Areas für Bass und Beats.