Der Freitag beim Nürnberger Bardentreffen bot auch in den Abendstunden seine Höhepunkte. Während manche ihre Füße zur Abkühlung in die Pegnitz streckten oder akustischen Gitarrenklängen in der Stadt lauschten, staunten andere über Kimmo Pohjonen, einen finnischen Akkordeon-Virtuosen, der auf der Insel Schütt sein Können demonstrierte. © Michael Matejka