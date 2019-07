Abrissbagger stürzt in Nürnberg um: Führer schwer verletzt

Ursache bislang unklar - Maschine muss aufwendig geborgen werden - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Schwerer Unfall bei Abrissarbeiten im Nürnberger Stadtteil Werderau: Am frühen Freitagabend stürzte ein Bagger um, krachte dabei auf Bürgersteig und Straße. Der Führer der Maschine verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer am Rücken.

Bilderstrecke zum Thema

Schwerer Unfall am Freitagabend in Nürnberg: Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Abrissbagger umgestürzt. Dabei wurde der Führer schwer am Rücken verletzt, Passanten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht um die Maschine herum. Der Bagger wird von einem Unternehmen geborgen.