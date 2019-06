Achtung, Baustelle: Nordwestring wird zur Geduldsprobe

NÜRNBERG - An der Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße geht vom 19. bis 23. Juni gar nichts mehr: Die Kreuzung wird wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn komplett gesperrt. Autofahrer müssen hier wohl leidensfähig sein.

Die Asphaltdecke des Nordwestrings zwischen Bucher Straße und Lerchenbühlstraße ist stark verschlissen und muss erneuert werden. Die vorbereitenden Arbeiten sind bereits abgeschlossen, jetzt geht es in die heiße Phase.

Vom 17. bis zum 19. Juni wird das nördliche Fahrbahnteilstück im Einmündungsbereich der Düsseldorfer Straße saniert. Während der Arbeiten ist die nördliche Fahrbahn gesperrt. Beide Fahrtrichtungen werden in dieser Zeit über die südliche Fahrbahn geleitet. Die Einmündung Düsseldorfer Straße ist ebenfalls gesperrt. Fußgänger und Radler können den Fuß- und Radweg entlang der Ringbahn und der Bielefelder Straße nutzen.

Am Mittwoch ab 21 Uhr wird die Kreuzung Nordwestring/Bucher Straße/Erlanger Straße komplett bis zum 23. Juni gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Straßenbahnen fahren weiter. Busse wenden am Kleinreuther Weg und bei der Lerchenbühlstraße. Danach wird das mittlere Fahrbahnteilstück im Einmündungsbereich Lerchenbühlstraße saniert. Für Autos bleibt in beiden Richtungen eine Fahrbahn offen. Ein Abbiegen auf den Nordwestring Richtung Erlanger Straße ist nicht möglich.

Erlanger Straße im Fokus

Bis Ende August finden außerdem Arbeiten an der Erlanger Straße statt. Von der Kreuzung Erlanger Straße/ Nordwestring/Bucher Straße bis zur Einmündung in die Äußere Bucher Straße wird ein Radweg angelegt. Eine Fahrspur in Richtung Norden (stadtauswärts) bleibt frei, es kann zu Einschränkungen kommen.

kw