Adidas-Party: Superstar Pharrell Williams taucht erneut in Nürnberg auf

Vor gut einem Jahr stattete er der Region bereits einen Besuch ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es schmeckt ihm, das fränkische Sushi: Erneut wurde Superstar Pharrell Williams in Franken dabei gesichtet, wie er die japanische Spezialität verspeiste. Seine Anwesenheit in der Region hat einen Grund: Adidas feiert bald sein Firmenjubiläum.

Der Sportartikelhersteller Adidas hat am Freitag gleich doppelt Grund zum Feiern: Zum einen zelebriert das von Adolf Dassler gegründete Weltunternehmen Adidas bald seinen 70. Geburtstag. Zum anderen wird das Arena-Gebäude auf der World of Sports in Herzogenaurach eröffnet.

Deshalb ist die Firma im Feiermodus – und lädt sich einige prominente Wegbegleiter ein. Unter anderem Pop-Star Pharrell Williams soll an der Party teilnehmen. Nach Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, sollen auch die Biathletin Magdalena Neuner, Tennis-Profi Stan Smith und Fußballer Philipp Lahm mit von der Partie sein.

Medien berichten über weitere Stargäste, so soll zum Beispiel die Hiphop-Band Run DMC auftreten. Dass zumindest Pharrell Williams tatsächlich einer der Gäste sein könnte, lässt sein Besuch im "Kokoro" Nürnberg vermuten. Das Restaurant postete am Donnerstag ein Foto von der Belegschaft und dem Künstler auf Instagram. Es ist nicht der erste Besuch des Pop-Stars in dem Nürnberger Sushi-Restaurant.

Für die Adidas-Mitarbeiter wird zu den Feierlichkeiten so einiges geboten: So stehen Foodtrucks auf dem Gelände bereit und ein Riesenrad wird aufgebaut.

In der Vergangenheit besuchten bereits mehrmals internationale Stars Nürnberg und die Umgebung, weil sie geschäftlich mit Adidas oder seinem Konkurrenten Puma zu tun hatten:

mch