Beim Klassik Open Air in Nürnberg lauschen am Sonntag 100.000 Menschen der Staatsphilharmonie Nürnberg, die Stadt wirbt mit dem größten Konzertsaal Europas. Am Luitpoldhain laufen derweil die Aufbauarbeiten. Es wird geschraubt, gewerkelt - und für die richtige Atmosphäre gesorgt. Die Bilder!