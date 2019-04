Akademie sucht beste Fußballkneipe Deutschlands

NÜRNBERG - Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur begibt sich auf die Suche nach der "Fußballkneipe des Jahres". Die Auszeichnung geht an einen Ort, an dem zusammen "gefeiert, gefachsimpelt, gelitten und gejubelt" wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wo feiern die Fußballfans in Nürnberg? Gesucht wird die beste Fußballkneipe. © Geoff Caddick/afp



Die Akademie und Sponsor Teambank vergeben jedes Jahr den mit 5000 Euro dotierten Fanpreis, die Themen der Auszeichnung wechseln aber. So wurden in der Vergangenheit unter anderem der beste Fan-Gesang oder das beste Fußball-Gesellschaftsspiel prämiert. Diesmal also stehen Kneipen im Mittelpunkt.

Vom Vereinsheim bis zur pädagogischen Einrichtung, von versteckten Stadionräumen bis zur Sportsbar, vom Stammimbiss bis zum Irish Pub – bewerben kann sich jeder Ort, der "aktiver Anlaufpunkt für Fußballbegeisterte ist", schreibt die Akademie. Die "Fußballkneipe des Jahres" soll allerdings Originalität ausstrahlen, zum Beispiel als Veranstaltungsort für Fußball-Kulturprogramme, als Anlaufpunkt für spezielle Gruppen oder als Ausgangspunkt für soziale Projekte. Die reine Sport-Übertragungen reicht nicht.

Bewerben kann sich bis zum 2. Juni 2019 jedes Lokal im deutschsprachigen Raum, das zwischen August 2018 und Juni 2019 aktiver Anlaufpunkt für Fußballbegeisterte war. Die Unterlagen finden sich im Internet unter www.fussball-kultur.org