Alle Bilder: So heiß war die Ladies Night auf dem Volksfest

Einmal mehr konnten die Damen der Region eine große Show genießen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 36 Grad und es wird noch heißer - das war auch an diesem eher kühlen Septembertag am Nürnberger Herbstvolksfest das Motto: Die Ladies Night 2019 sorgte einmal mehr für große Augen bei den anwesenden Damen der Region. Anfassen ausdrücklich erwünscht - hier kommen die besten Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Der fleischgewordene Traum vieler Frauenherzen: Am Donnerstag war es mal wieder so weit - die Ladies Night 2019 auf dem Nürnberger Herbstvolksfest stand an. Und die Damen der Region wurden nicht enttäuscht. Stahlharte Muskeln, coole Tanzeinlagen und jede Menge nackte Haut, sogar anfassen war erlaubt. Hier kommen alle Bilder!