Im Nürnberger Stadtteil Glockenhof ist am Samstagabend ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Person aus dem Dachgeschoss des Gebäudes, insgesamt drei Bewohner wurden durch Rauchgase verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Sandsack-Zielwerfen, Türme bauen und Jutesäcke so schnell wie möglich mit Inhalt befüllen: Beim THW gehört die Arbeit mit Sandsäcken, gerade bei Hochwasser, zum Arbeitsalltag. Um auch andere Leute damit vertraut zu machen, hat das THW am 7. September in Bayern die "Sandsack-Challenge" ausgerufen - so haben sich die Teilnehmer geschlagen!