Alles zur Stadtwurst: Schmankerlmarkt lockt nach Nürnberg

NÜRNBERG - Vom Bierhäxle bis zum Stadtwurst-Burger: Am Sonntag treffen sich am Nürnberger Hauptmarkt wieder über 40 mittelfränkische Genusshandwerker, um den Besuchern des Schmankerlmarktes zu zeigen, was die Region an Kulinarischem zu bieten hat.

Genuss kennt kein Wetter: Am Sonntag locken wieder regionale Köstlichkeiten auf den Hauptmarkt.



Von 10 bis 18 Uhr tischen sie besondere Spezialitäten auf: Von der Whisky-Salami und dem Bierhäxle über Feuerwurst und Stadtwurst-Burger bis hin zum Walnuss-Dinkel-Honig-Krüstchen. Die Konditoren haben unter anderem schokolierte Erdbeeren, Macarons, ein Brombeer-Lavendel-Sorbet sowie edle Pralinen oder witzige Cake-Pops im Gepäck.

Bühnenprogramm, Kinderaktionen und Musik sorgen dafür, dass

es in den Essenspausen nicht langweilig wird. Im Zentrum der kleinen Budenstadt lädt ein Biergarten zum Verweilen ein.

"Die Stadtwurst – geräuchert und kreativ"

Das Motto des Handwerk-und-Genuss-Marktes lautet: "Die Stadtwurst – geräuchert und kreativ". Und so kommt auch der Schmankerlkönig 2019 aus den Reihen der Metzger.

Auch das Publikum kann abstimmen – und gewinnen. Unter den Teilnehmern des Wettbewerbs zum Publikumsliebling werden 50-Euro-Gutscheine verlost, die vor Ort

oder später bei den ausstellenden Bäckern, Brauern, Metzgern und Konditoren eingelöst werden können.

