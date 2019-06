Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Das Sommerliebe-Festival zog am Samstag zahlreiche Elektro-Fans an den Nürnberger Dutzendteich. Auf mehreren Stages legten international bekannte DJs auf - der Bass wummerte, die Menge tanzte. Die Besucher hatten sich für den langen Party-Tag besonders hübsch herausgeputzt.

Mit Krieger, herbaschauendem Hund, Kobra und vielen anderen Positionen hat die Deutsch-indische Gesellschaft in Nürnberg den Internationalen Yoga-Tag zelebriert. Am Samstagnachmittag verbogen sich zahlreiche Liebhaber der philosophischen Lehre am Lorenzer Platz. Auch das Chanten - ein rythmischer Gesang zur Einstimmung - durfte nicht fehlen.