Am Plärrer: Mann hält junge Frau fest und entblößt sich

31-Jähriger drückte Frau an die Wand und zog seine Hose herunter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Mann hat am Samstagmittag am Plärrer eine Frau massiv bedrängt und belästigt. Bereits in der U-Bahn wurde er aufdringlich, als die Frau schließlich ausstieg, folgte er ihr und ging sie erneut an.

Die junge Frau befand sich laut Polizei zunächst in einem U-Bahn-Waggon, als der Täter auf sie zukam und sie unsittlich am Gesäß berührte. Gegen 12.45 Uhr verließ die Frau den Zug an der Haltestelle Plärrer. Der Mann folgte ihr, lief ihr bis auf die Rolltreppe nach und zog dort vor ihren Augen seine Hose herunter. Außerdem beleidigte er die junge Frau massiv. Als die beiden am Ende der Rolltreppe ankamen, griff der Mann nach ihr und drückte sie gegen die Wand.

Passanten griffen schließlich ein und verhinderten so Schlimmeres, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der offenbar betrunkene Täter aggressiv. Als die Beamten ihn fesselten, begann er, diese zu beleidigen und nach ihnen zu spucken. Er muss sich nun wegen Nötigung, Beleidigung und sexueller Belästigung verantworten. Die Frau blieb bei den Übergriffen körperlich unverletzt.

Aus Gründen des Opferschutzes nennt die Polizei bei Sexualdelikten inzwischen in vielen Fällen keine Details wie das Alter, so auch in diesem Fall. Das soll verhindern, dass Betroffene identifiziert und zusätzlich belastet werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru