Am "Rennweg": Bowlingbahn weicht für 134 Wohnungen

Neubaukomplex soll an der Bayreuther Straße entstehen - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Drei Monate nach dem Ende des Brunswick-Bowling-Centers in der Bayreuther Straße nehmen die Pläne für einen Neubaukomplex auf dem Grundstück unweit des U-Bahnhofs "Rennweg" konkrete Formen an.

Einen begrünten Innenhof in südlicher Richtung bekommt das Wohnbauprojekt in der Bayreuther Straße 20, das neben dem U-Bahnhof "Rennweg" entstehen wird. Foto: Project Immobilien



Derzeit prüft die Stadt den Bauantrag der Firma Project Immobilien, der 134 Wohnungen und drei kleineren Gewerbe-Einheiten im Erdgeschoss vorsieht. Städtebaulich gilt eine Wohnnutzung des Anwesens, wo 55 Jahre lang mit Begeisterung "gekegelt" wurde, als richtiger Schritt.

Insofern ist diese Veränderung laut Gerhard Steinmann, Leiter der Bauordnungsbehörde, unstrittig gewesen. Die Realisierung des geplanten Vorhabens sei aber "nicht ganz einfach", weil direkt unter dem Grundstück diagonal die U-Bahnlinie 2 in sechs Metern Tiefe verläuft.

"Es ist klar, dass die Röhren der U-Bahn nicht belastet werden dürfen", betont Steinmann. Als Konsequenz liegt dem Bauantrag nicht zuletzt mit Blick auf die Statik des fünfgeschössigen Wohngebäudes, ein 65-seitiges Vorprüfgutachten bei. Von einem "komplexen Thema" spricht Steinmann auch bei der Tiefgarage. Die Pläne sehen 90 Stellplätze vor – teils in übereinanderliegenden Ebenen, die restliche Zahl will der Investor mit Verweis auf die nahe U-Bahnstation ablösen, was Steinmann für machbar hält.

Viel Dämm-Material

Seit 1. Juni ist das Brunswick-Bowling-Center in der Bayreuther Straße geschlossen. Foto: Michael Matejka



Damit die Bewohner der unteren Stockwerke von den U-Bahnzügen möglichst wenig mitbekommen, setzt Project Immobilien auf den Einsatz von Dämm-Material, wie Doris Walter sagt, die Referentin der Unternehmenskommunikation bei Project Immobilien. Bei den Wohneinheiten ist ein bunter Mix vom 35 Quadratmeter großen Ein-Zimmer-Appartement bis zur 112 Quadratmeter großen Vier-Zimmer-Wohnung für Familien vorgesehen. Laut Walter handelt es sich um eine reine Eigentumswohnungsanlage, die "keine geförderten Wohnflächen beinhaltet".

Bei der Platzierung des Wohngebäudes, dessen Form an ein seitlich offenes Fragezeichen erinnert, steht laut Walther fest, dass sich die Tiefgaragenein- und -ausfahrt an der Bayreuther Straße befinden wird. Im nach Süden ausgerichteten Innenhof sind neben Grünflächen und kleineren Bäumen auch Sitzgelegenheiten und ein Kinderspielplatz mit Sandkasten, Schaukel und Tischtennisplatte vorgesehen.

Hinweis auf "West Bowl"

Wann die Bagger anrollen und das Ende Mai geschlossene Brunswick-Gebäude abreißen werden, ist derzeit noch nicht ganz klar. Sofern alle Punkte im Bauantrag zügig geklärt werden können, hält man bei der Stadt einen Baubeginn im nächsten Frühjahr durchaus für realistisch. Bis dahin werden Anwohner des Anwesens in der Bayreuther Straße 20 immer wieder Bowling-Fans beobachten, die betroffen vor dem Info- und Danke-Zettel am Eingang stehen. Verwiesen wird nebenan zugleich auf die "West Bowl"-Bahn in Nürnberg-Röthenbach.