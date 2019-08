Amazon kommt nach Nürnberg: Das denken die Franken darüber!

NÜRNBERG - Erst Eggolsheim, dann Allersberg und jetzt auch Nürnberg: Amazon plant, in Franken massiv zu expandieren. Der Online-Versandhandel ist immer weiter auf dem Vormarsch. Das Nachsehen hat der Einzelhandel. Oder?

Amazon hat es auf Franken abgesehen. Erst im Mai wurde bekannt, dass das Unternehmen ein Sortierzentrum in Eggolsheim plant, seit Mittwoch steht fest: auch am Nürnberger Hafen hat Amazon Großes vor. Dort soll ein Verteilzentrum eröffnet werden. Nur so könne der Versandriese der wachsenden Nachfrage der Kunden gerecht werden, heißt es von Seiten des Unternehmens. Besonders fokussieren will sich Amazon auf "Next-Day-Delivery", also die Lieferung eines Paketes bis zum nächsten Tag. Dafür sind mehr Verteilzentren nötig.

Das Bestellen von Waren im Internet wird immer beliebter. Allein in Deutschland setzt Amazon über zehn Milliarden Euro um, verschickt Tag für Tag Hunderttausende Pakete. Das geht auf Kosten des Einzelhandels, der so immer weniger Produkte verkaufen kann. Doch ganz verzichten auf kleine Läden und Shoppen in der Innenstadt wollen die meisten Nürnberger wohl nicht. Wir haben uns umgehört.

Felix Seitzer und Bettina Bocskai