An Wand gedrückt: Frau in Sündersbühl sexuell belästigt

Geschädigte wurde von ihrer Kneipen-Bekanntschaft betatscht - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Ein Abend, der mit einem Kennenlernen in einem Lokal begann, endete in Sündersbühl mit einer sexuellen Nötigung: In einem Treppenhaus wurde eine Frau von ihrer neuen Bekanntschaft an die Wand gedrückt und unsittlich berührt. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

Die spätere Geschädigte lernte den Mann laut Angaben der Polizei am Samstagabend in einem Lokal kennen und ließ sich gegen 23 Uhr von ihm in die Kollwitzstraße fahren. Im Treppenhaus der Wohnung soll sie der Mann jedoch an die Wand gedrückt und dabei unsittlich berührt haben. Die Frau schaffte es jedoch, den Täter von sich zu stoßen, woraufhin dieser flüchtete. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Die Nürnberger Kripo ermittelt nun wegen sexueller Nötigung und bittet Zeugen um Hinweise. Auch im Stadtteil Gärten hinter der Veste wurde am Sonntagabend ein jugendlicher Mann Opfer sexueller Belästigung. Er saß auf einer Parkbank, als er plötzlich von einem Unbekannten angesprochen und unsittlich berührt wurde.

Wer Hinweise zum aktuellen Fall geben kann, wird gebeten, sich an den an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu wenden.

