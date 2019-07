Andreas Gabalier kommt nach Nürnberg: Das müssen Sie wissen

NÜRNBERG - Sein zehnjähriges Bühnenjubiläum führt den selbsternannte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier auch nach Nürnberg. Am 13. Juli heizt der Österreicher den Fans im Max-Morlock-Stadion ein. Hier gibt es alle Infos zum Event.

In zünftiger Tracht: So kennen und lieben die Fans Andreas Gabalier. Foto: Armin Weigel/dpa



Bereits im November 2018 sorgte Andreas Gabalier in der Arena für einen Massenansturm der Fans. Jetzt kommt der Volks-Rock'n'Roller abermals in die Noris, anlässlich seiner großen Stadion-Tour 2019. Am 13. Juli geht es im Max-Morlock-Stadion rund. Ab 20 Uhr sorgt der Österreicher mit Hits wie "Hulapalu", "I sing a Liad für di" und mehr für Stimmung. Der Einlass startet um 17 Uhr. Vereinzelt gibt es noch Tickets bei Eventim.Als Vorband für sein zehnjähriges Bühnenjubiläum hat sich der Alpenrocker Marie Wegener, die "DSDS"-Gewinnerin von 2018, ausgesucht.

Wie das Onlineportal Schlagerplanet berichtet, freut sich Gabalier besonders über Zuhörer in Tracht. "Die Leute, die machen sich fesch, eigentlich putzen sie sich heraus, gehen zum Friseur, lackieren sich die Finger, schmeißen sich in ihr Dirndl-Kleid hinein – das erzeugt natürlich ein unglaublich schönes Zusatzflair", erklärt der Sänger.

Anfahrt zum Konzert

Wer mit dem Zug zu der Großveranstaltung anreist, kommt am einfachsten mit der S-Bahn S2 ab Hauptbahnhof zum Stadion. Ausstieg ist an der Haltestelle Frankenstadion. Dann folgen noch etwa fünf Minuten Fußmarsch.

Von der Innenstadt aus können Konzertbesucher die Straßenbahnlinie Tram 6 und 9 bis zur Haltestelle Doku-Zentrum nehmen. Danach sind es noch etwa zehn bis 15 Minuten zu Fuß zum Stadion.

Fans, die mit Auto oder Bus anreisen, empfiehlt der Veranstalter, nicht das Navigationsgerät zu nutzen, sondern dem dynamischen Verkehrsleitsystem zu folgen. Dieses führt bereits ab den Autobahnen rund um Nürnberg zu freien Parkplätzen.

Am Nachmittag findet bereits ein Soundcheck im Stadion statt, der auch im näheren Umfeld zu hören sein wird. Sollte der Samstag besonders warm werden, empfiehlt sich außerdem eine kleine Abkühlung vor dem Konzert im nahe gelegenen Stadionbad.

