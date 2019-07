Beim 47. Reichswaldfest des Bund Naturschutz forderte Hauptredner Anton Hofreiter, Fraktionsvors. von Bündnis90/Die Grünen, eine Abkehr der Gesellschaft von Trägheit und Gier. Hofreiter sprach nicht mehr von Klimawandel, sondern bereits von Klimakrise. Auch Hubert Weiger, Bundesvors. des BUND, appellierte, die Gesellschaft müsse ein Signal setzen, dass sie es mit dem Umsteuern in der Klimapolitik ernst meint. Viele Gruppen und Initiativen unterstützten den BN bei der Gestaltung des Reichswaldfests, das auch noch am morgigen Sonntag beim Schmausenbuckturm am Tiergarten stattfindet. Bei strahlendem Sonnenschein kamen sehr viele Gäste und machten es sich unter dem Laubdach des Walds bequem. © Hartmut Voigt