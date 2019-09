Appell eines Radfahrers an Radfahrer: Nehmt mehr Rücksicht!

Seid Botschafter, sagt der Lokalchef der Nürnberger Nachrichten, Andreas Franke - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg hat ein Problem mit der Infrastruktur für Radfahrer - Nürnberg hat aber auch ein Problem mit "Rambo-Radlern". Auch hier muss sich etwas ändern. Ein Appell.

Der Ruf der Radfahrer ist nicht immer der beste. Zum Teil haben die Radler selbst Schuld. Sie haben es aber in der Hand, ihren Ruf zu bessern. © Foto: Lennart Stock/dpa



Der Ruf der Radfahrer ist nicht immer der beste. Zum Teil haben die Radler selbst Schuld. Sie haben es aber in der Hand, ihren Ruf zu bessern. Foto: Foto: Lennart Stock/dpa



Ich bin, das gebe ich gerne zu, leidenschaftlicher Radfahrer. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit: Ich lege gerne meine Wege auf einem Rad zurück. Unterwegs bin ich dabei sowohl in der Stadt als auch auf dem Land und im Wald. Je nach Radtyp.

Ich räume auch ein: Wir schreiben im Nürnberger Lokalteil viel über Radfahren. Manchen ist es sogar zu viel. Aber solange die Infrastruktur für Radler so ist, wie sie ist, nämlich höchst unzureichend, bleibt es für uns in der Redaktion und für die vielen Radler in der Stadt ein Thema.

Bilderstrecke zum Thema Gefahrenstellen in Nürnberg: Hier müssen Radler aufpassen Schmale Radstreifen, plötzlich endende oder zugeparkte Fahrradwege: Auf Nürnbergs Straßen gibt es viele Gefahrenstellen für Fahrradfahrer. Gemeinsam mit dem ADFC Nürnberg und einigen unserer User haben wir Standorte zusammengetragen, wo Verbesserungsbedarf besteht.



Aber immer, wenn wir darüber berichten, gibt es sofort Antworten. Von Autofahrern – und immer häufiger von Fußgängern. Die Reaktionen sind für uns Radfahrer oft wenig schmeichelhaft. Ich finde auch, nicht selten zu Recht. Daher möchte ich hier an dieser Stelle etwas für unserer Image als Radler tun.

Ich erkläre auch, weshalb das so wichtig ist für alle, die gerne Rad fahren. Und dass es zu unserem Nachteil ist, wenn wir uns nicht an Regeln halten.

Oft rauschen Radfahrer mit viel Tempo vorbei

Sie werden verstehen, dass ich nicht der Überzeugung bin, dass es "so viele" Rambo-Radler gibt. Auch wenn das Autofahrer und Fußgänger immer wieder behaupten. Aber es gibt sie, ja.

Wenn ich als Fußgänger erlebe – etwa an der Wöhrder Wiese, an der Baustelle am Hauptbahnhof, in der Fußgängerzone oder auch an der Ampel –, mit welcher Geschwindigkeit Radfahrer (oft auch von hinten) vorbeirauschen, sich durch winzige Lücken zwängen, Rotlicht missachten oder entgegen der Fahrtrichtung auch anderer Radler unterwegs sind, ärgere ich mich. Als Fußgänger – und als Radfahrer. Denn genau dieses Verhalten sorgt dafür, dass unser Ruf in der Gesellschaft nicht der beste ist.

Achtet auf Fußgänger!

Mein Appell lautet daher: Seid gute Rad-Botschafter! Nehmt Rücksicht – und nutzt eure Klingel! Achtet Fußgänger als schwächere Verkehrsteilnehmer – und haltet zu ihnen den Abstand ein, den ihr zu Recht für euch im Verkehr einfordert! Und betrachtet Autofahrer nicht als natürliche Feinde! Auch wenn die sich gelegentlich rücksichtslos verhalten.

In dem Maße, wie wir Radfahrer uns rücksichtsvoll verhalten und die Regeln achten, die wir auch von anderen fordern, steigt auch die Sympathie für uns und für unsere Forderungen, endlich mehr Radwege und gescheite Abstellplätze zu bauen. Also: Wir haben es zu einem ganzen Stück weit selbst in der Hand, wie wir wahrgenommen werden.