Attacke bei Festnahme: Mann spuckt Polizisten in den Mund

29-Jähriger wehrte sich heftig gegen Maßnahmen der Polizei - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Ein Polizeieinsatz im Stadtteil Maxfeld endete mit einem widerlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Ihm wurde ein Blut-Speichelgemisch in den Mund gespuckt, nachdem sich ein Mann heftig gegen seine Festnahme wehrte.

Gegen 16.30 Uhr wurde am Freitag eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu einem Mehrfamilienhaus in die Rollnerstraße beordert. Dort soll sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Nachbarn verschafft haben. Beim Eintreffen vernahmen die Beamten lautstarke Drohung des späteren Tatverdächtigen gegen seinen Nachbarn, woraufhin sich das Streifenteam Zutritt zur Wohnung verschaffte. Der 29-jährige Tatverdächtige griff sofort die Polizeibeamten an.

Diese konnten die Angriffe abwehren und brachten den Mann unter erheblichen Widerstand zu Boden und fesselten ihn. Hierbei wurden zwei Beamte durch Tritte leicht verletzt. Der 29-Jährige zog sich hierbei eine blutende Wunde an der Unterlippe zu.

Gezielt in den Mund gespuckt

Eine weitere Streife brachte ihn dann zum Dienstfahrzeug. Auf dem Weg dorthin spuckte Festgenommene gezielt einem Beamten ein Blut-Speichelgemisch in den Mund. Der Beamte begab sich später zur Abklärung möglicher Infektionen in medizinische Behandlung.

Der 29-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

