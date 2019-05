Auch für Räder gültig: Semesterticket um ein Jahr verlängert

NÜRNBERG - Auch im kommenden Wintersemester und im Sommersemester 2020 wird es wieder ein Semesterticket für Studierende in Nürnberg und Erlangen geben. Das Studentenwerk und der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) haben sich auf eine Fortsetzung für ein Jahr verständigt. Eine Neuerung dürfte die Studierenden freuen.

Gute Nachrichten für Nürnberger und Erlanger Studierende: Das VGN-Semesterticket wurde um ein Jahr verlängert. Foto: Franziska Wagenknecht



Studierende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Technischen Hochschule Nürnberg, der Evangelischen Hochschule Nürnberg sowie der Nürnberger Hochschule für Musik können alle Busse und Bahnen im gesamten VGN-Raum mit acht kreisfreien Städten und 16 Landkreisen nutzen. Im Wintersemester und Sommersemester kostet die Zusatzkarte 213 Euro.

Der Preis der Basiskarte (montags bis freitags ab 19 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag sowie an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr), die von allen Studierenden mit der Einschreibung erworben wird, beträgt 76 Euro.

"Die Akzeptanz des Tickets steigt seit der Einführung vor vier Jahren kontinuierlich an", freut sich VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler. Die Kaufquote betrug zuletzt im Wintersemster 2018/19 rund 46,8 Prozent. Das ist ein neuer Höchststand. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 44 Prozent. Auch für das laufende Sommersemester 2019 zeichnet sich laut VGN und Studentenwerk eine weitere Steigerung von 40,72 Prozent im Vorjahr auf derzeit hochgerechnete 41,78 Prozent ab.

Möglichkeit der Fahrradmitnahme

Noch mehr Flexibilität biete ab dem kommenden Wintersemester die Möglichkeit der Fahrradmitnahme, zunächst im Probebetrieb. Ab Semesterbeginn am 1. Oktober 2019 können im Gültigkeitszeitraum der Basiskarte in den Tarifzonen 100, 200, 300 und 400 in U-Bahn, Straßenbahn und Bussen nach Möglichkeit Fahrräder mitgenommen werden. Ausgenommen ist noch der Zugverkehr mit S- und Regionalbahnen.

Wegen der hohen Zahl von über 50.000 Studierenden würden zunächst Erfahrungen gesammelt, inwieweit durch die Mitnahme von Fahrrädern betriebliche Engpässe oder zeitliche Verzögerungen beim Ein- und Ausstieg entstehen.

