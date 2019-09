Auf der Bühne wachsen die Kinder zusammen

Schüler aus 14 Ländern führen in der Lux-Kirche ein Zirkus-Theaterstück auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Kinder sind voll bei der Sache. Vereinzelt toben dennoch ein paar auf den blauen Turnmatten. Eines haben alle gemeinsam: Zusammen wollen die insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler die Zuschauer am heutigen Freitag ab 18.15 Uhr in der Lux-Kirche begeistern.

Das Theaterstück vereint die Elemente „Theater“ und „Zirkus“ auf interessante Art und Weise. Die Schüler haben damit nicht nur die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu schulen, sondern sie können auch ihre gesamten sportlichen und akrobatischen Fähigkeiten hervorragend einbringen. © Anestis Aslanidis



Das Theaterstück vereint die Elemente „Theater“ und „Zirkus“ auf interessante Art und Weise. Die Schüler haben damit nicht nur die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu schulen, sondern sie können auch ihre gesamten sportlichen und akrobatischen Fähigkeiten hervorragend einbringen. Foto: Anestis Aslanidis



Integration ist immer auch eine Frage des Engagements. Je größer das Engagement, desto besser gelingt sie. Deutlich zeigt sich dies am integrativen Zirkus-Theaterstück der Konrad-Groß-Schule. Die Schüler der sogenannten „Deutschklasse 5/6“ kommen ursprünglich aus 14 verschiedenen Ländern. Kambodscha, Iran, Mexiko, Rumänien, Brasilien, Moldawien, Syrien, Bulgarien, um nur ein paar zu nennen – bei der Probe zum Stück wirkt die Welt vereint.



Marshmellian kommt



Dass Grenzen auf der großen Bühne der Weltpolitik oft Konfliktlinien darstellen, merkt man in der kleinen, sonnendurchfluteten Turnhalle mit den zehn großen Fenstern nicht. Im Gegenteil – das gemeinsame Proben und Spielen verbindet, es baut Vorurteile ab. „Die Kinder lernen, dass es vollkommen normal ist, verschieden zu sein. Sie verstehen sich, unabhängig von Herkunft oder Religion“, meint Monika Hopp. Die Diplom-Sozialpädagogin der Evangelischen Jugend Nürnberg leitet das Projekt zusammen mit Florian Wening, dem Klassenlehrer.



So ein echter König lässt sich doch von keinem etwas sagen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an ihren Rollen. © Anestis Aslanidis



So ein echter König lässt sich doch von keinem etwas sagen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an ihren Rollen. Foto: Anestis Aslanidis



„Der verhexte Zirkus“ soll klassisches Theater mit einer Zirkusaufführung verbinden. Das Stück handelt von einem Zirkus namens Marshmellian, der in die Stadt kommt. Den Namen des Zirkus haben sich die Kinder selbst ausgedacht. In der Stadt angelangt, findet der Zirkus schnell Sympathien. Besonders der hiesigen Prinzessin Rosalinde hat er es angetan. Gerade die Zauberkünste des Zirkus verderben einer Hexe jedoch die Laune. Die Folge: Sie rächt sich und verzaubert den Marshmellian, von nun an mag nichts mehr so recht gelingen. Unter Führung der Königin beginnt in der Folge das Detektivspiel. Neben der Spurensuche folgen Zaubertricks, akrobatische Stunts und wacklige Balancier-Aktionen.

Monika Hopp, die bereits etliche Musical-Projekte begleitet hat, ist besonders vom interaktiven Lernen und dem Fortschritt der Kinder begeistert: „Anders als im Deutschunterricht, lernen hier alle spielerisch mit der für viele neuen Sprache umzugehen.“ Manche der Kinder sind seit zwei Jahren in Deutschland, manche erst seit zwei Monaten. Um die Stimmung aufzuheitern und das Sprachverständnis zu schulen, fließen Wortspielereien wie „Schanke dön“ – statt „Danke schön“ – oder fremdsprachliche Begriffe wie „Corpus Delicti“ in das Stück mit ein.



Stärken einbringen



Klassenlehrer Wening lebt den Kindern Toleranz vor. Im Rahmen eines „Deutsch als Zweitsprache“-Studiums lernte der engagierte Mathelehrer kürzlich die Grundzüge der arabischen Sprache. Kurz nach den Osterferien entwickelte er mit Hopp das Projekt. Anfangs probte die Klasse einmal wöchentlich je eine Doppelstunde. Richtig konkret wurde es in den Pfingstferien, als der Pädagoge eine Ferienfreizeit für die Gruppe organisierte. Zusammen mit 16 Kindern und drei Begleitpersonen ging es für vier Tage in ein Muggenhofer Fachwerkhäuschen.

Sie behalten den Überblick und geben die Anweisungen: Monika Hopp (Evangelische Jugend Nürnberg) und Klassenlehrer Florian Wening bei der Arbeit mit den Schülern. © Anestis Aslanidis



Sie behalten den Überblick und geben die Anweisungen: Monika Hopp (Evangelische Jugend Nürnberg) und Klassenlehrer Florian Wening bei der Arbeit mit den Schülern. Foto: Anestis Aslanidis





Das habe die Klasse zusammenwachsen lassen, betont Wening sichtlich stolz. Auch er fiebert der Aufführung am heutigen Freitag entgegen: „Die Kinder werden in ihrem Leben leider oft benachteiligt. Umso mehr freut es mich, dass sich alle mit ihren Stärken einbringen und heute beweisen können, was sie wirklich draufhaben.“



„Am Ende funktioniert es super“



Prinzessin Rosalinde, gespielt von der zwölfjährigen Iryna, geht in ihrer Rolle auf. Ihr gefalle am besten, beim Schauspielen aus sich herauszugehen. Und auch der König, gespielt vom elfjährigen Slava, gibt sich inbrünstig den einzelnen Szenen hin. Er habe besonders das Sprechen vor Publikum gelernt. Den Text hat der Elfjährige zu Hause immer wieder geübt. Ein bisschen Bammel habe er trotzdem, wie er eingesteht. Hopp ist sich indes sicher: „Aus Erfahrung weiß ich, dass am Ende alle begeistert sind und es super funktioniert."

MORITZ SCHLENK (TEXT) UND ANESTIS ASLANIDIS (FOTOS)