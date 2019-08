Auf Parkplatz entblößt: Exhibitionist in Nürnberg festgenommen

Eine Frau bemerkte den 44-Jährigen in seinem Fahrzeug - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Morgen des vergangenen Montag haben Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen 44-jährigen Exhibitionisten festgenommen. Auf einem Parkplatz entblößte sich der Mann vor einer Frau und zeigt sich in schamverletzender Weise.

Eine Frau bemerkte den 44-Jährigen auf dem Parkplatz in der Flussstraße in seinem Fahrzeug. Er zeigte sich ihr gegenüber in schamverletzender Weise und machte auch nach mehrfacher Aufforderung keine Anstalten, dies zu unterlassen. Wenig später hatten die Beamten der Mann ermittelt und nahmen ihn fest.

Zum Sachverhalt machte er keine Angaben. Wegen des Verdachts exhibitionistischer Verhandlungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

rus