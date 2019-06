Aufdringlicher Exhibitionist: Mann belästigt Frau in St. Peter

29-Jähriger spielte an seinem Penis - Frau warf Wasserflasche - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Exhibitionist im Stadtteil St. Peter eine Frau sexuell belästigt und bedrängt. Die Polizei nahm den 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Frau war nach Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als ihr in der Unterführung Dürrenhof ein Mann folgte. Als sie sich umdrehte, manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Als sie ihn aufforderte sich zu entfernen, ging der Mann auf sie zu und packte sie am Arm. Erst als die Frau eine Plastikflasche nach ihm warf, ließ der Mann los. Dem Opfer gelang die Flucht.

Aufgrund der Personenbeschreibung nahmen zivile Beamten der Nürnberger Polizei ihn kurz darauf fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die abschließende Sachbearbeitung übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

sme