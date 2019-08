Bis zum 8. September haben am am Dutzenteich dutzende Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Zelte aufgeschlagen. Neben kulinarischen Spezialitäten lockt das Herbstvolksfest vor allem auch durch seine rasanten Fahgeschäfte jährlich Hunderttausende Besucher an. Wir haben uns am Anstich-Wochenende auf dem Traditionsfest umgesehen!

Das Hochhaus am Plärrer ist markant, einst war es das größte in ganz Bayern. Weil der Bau aber marode ist, musst er saniert werden. Noch laufen die Arbeiten, doch es tut sich was in dem Riesen am Drehkreuz der Stadt. Wir haben ins Innere geblickt!