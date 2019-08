Bald geht's los: Alles rund ums Nürnberger Herbstvolksfest 2019

NÜRNBERG - Für viele Nürnberger startet bald die schönste Zeit des Jahres, Trachtenhose und Dirndl werden aus dem Schrank geholt: Am 23. August beginnt das Herbstvolksfest mit dem traditionellen Bieranstich. Was in den folgenden 17 Tagen geboten ist, verraten wir Ihnen.

Auf zum Herbstvolksfest: Ab dem 23. August ziehen in Nürnberg wieder die Massen zum Festplatz am Dutzendteich. © Roland Fengler



"Anstich" heißt es am kommenden Freitag (23. August) um 18 Uhr auf dem Nürnberger Volksfest: Oberbürgermeister Ulrich Maly zapft im Festzelt Papert offiziell das erste Fass an. Ausgeschenkt wird ein Festbier von Tucher-Bräu, die Maß kostet wie beim Frühlingsfest 9,60 Euro. Einen "Tag des Bieres" wie zur Vorstellung des Jahreskruges im Frühjahr mit einem Spezialpreis gibt es im Herbst offiziell nicht. Allerdings wollen verschiedene Wirte, die noch Krüge mit dem Sammelmotiv vorrätig haben, den gefüllten Jahreskrug noch einmal zum Kombipreis von 9,90 Euro anbieten.

Die Programm-Highlights

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Volksfest wieder einige Programm-Highlights für jedermann: Am ersten Abend findet traditionsgemäß um 22.15 Uhr das große Eröffnungsfeuerwerk statt.

Während an Dienstagen (27. August und am 3. September) der Seniorennachmittag auf dem Plan steht, haben jeden Mittwoch (28. August und am 4. September) die Kinder das große Los gezogen: Beim Familientag gilt an den Attraktionen der halbe Fahrpreis, jedes Geschäft bietet zudem mindestens einen Artikel zum halben Preis an. Am Freitag (30. August) erstrahlt der Platz: Bei der Nacht der 1000 Lichter werden Knicklichter verschenkt, die das Areal zum Funkeln bringen, außerdem startet um 22.15 Uhr ein Musikfeuerwerk.

Der Sonntag (1. September) steht dann erneut ganz im Zeichen der Familien: Am Familienspaßtag bringt die historische Straßenbahn Volksfestbesucher kostenfrei vom Hauptbahnhof zum Festplatz. Neben Kinderschminken und Kasperltheater wird auch die Figurenparade mit Clownsorchester für große Kinderaugen sorgen.

Am Donnerstag (5. September) haben dann alle Frauen, die nach Nürnberg strömen, auf dem Volksfestplatz ganz besonders gute Karten. Sie zahlen bei der traditionellen Ladies Night an allen teilnehmenden Fahrgeschäften nur einen Euro Fahrpreis.

Ziemlich ernst geht es hingegen am Freitag (6. September) zu. Beim Azubi-Speed-Dating im Riesenrad haben junge Menschen die Möglichkeit, regionale Unternehmen in luftigen Höhen kennenzulernen. Mit etwas Glück springt bei der Fahrt dann ja sogar der ein oder anderen Job raus.

Ab 16 Uhr zieht es am Samstag (7. September) Autoliebhaber zum Volksfest, denn bei der Oldtimer-Parade rund um den Festplatz glänzen die Fahrzeuge um die Wette. Den Abschluss am 8. September bildet dann noch einmal ein Feuerwerk - um 22.15 Uhr sollen die Raketen in den Nachthimmel starten.

Das ist 2019 neu

Neben den Klassikern wie dem Riesenrad und der Wildwasserbahn gibt es in der Herbstausgabe des Volksfests auch einige neue Attraktionen. So können die Besucher sich bei Jumanji durch ein dreistöckiges Labyrinth begeben, mit dem XXl-Racer durch die Lüfte schleudern lassen oder sich bei Crazy Outback durch eine australische Themenwelt kämpfen.

Experimentell oder traditionell? Dem Dirndl-Wahnsinn auf der Spur

Ebenfalls neu beim Herbstvolksfest ist eine Geistervilla und die Familienachterbahn Bugs + Bees. Die wohlbekannte Achterbahn Wilde Maus kehrt als XXL-Version mit angeschlossenem Vergnügungspark zurück.

Die Anfahrt zum Herbstvolksfest

Zum Volksfestplatz kommt man mit den Straßenbahnlinien 6 und 9 und den Buslinien 36, 55 und 65. Damit die Besucher rasch zum Fest und wieder nach Hause gelangen können, verdichtet die VGN auf einigen Linien den Takt: Ab circa 12 Uhr fahren Busse auf der Linie 65 im Zehn-Minuten-Takt, an Sonntagen ab etwa 10 Uhr. Außerdem kommt für die Linie 45 an allen Tagen nachts eine zusätzliche Busverbindung hinzu: Abfahrt ist um 0.08 Uhr an der Haltestelle Frankenstraße in Richtung Nordostbahnhof. Die Straßenbahnen 8 und 6 fahren an Werktagen ab 20 Uhr häufiger, an Sonntagen ebenso ab 10 Uhr. Die Taktverdichtung gilt bis Betriebsschluss.

Wer mit dem Fahrrad kommt, kann seinen Drahtesel beispielsweise am unbewachten Parkplatz am Eingang Große Straße abstellen oder ihn gegen eine Gebühr am überwachten Platz am Eingang Bayernstraße unterbringen.

Auch eine Anfahrt mit dem Pkw ist möglich, die meisten Stellplätze kosten allerdings etwas: auf der Großen Straße, rund um die Kongresshalle, an der Bayernstraße, am Parkplatz Meistersingerhalle und an der Schultheißallee kann man gegen Bezahlung parken.

