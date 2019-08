Bandendiebstahl: Vier Männer in Nürnberg festgenommen

Tatverdächtige wollten gerade in Autowerkstatt einbrechen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vier Bandendiebe sind im Nürnberger Süden auf frischer Tat ertappt worden. Das Quartett war gerade dabei in eine Autowerkstatt einzubrechen. In der Nacht zum Montag nahm die Polizei die vier Männer fest. Sie befinden sich mittlerweile in Haft.

Eine Zivilstreife hat die Vier dabei beobachtet, wie sie kurz nach 1 Uhr auf einem Gelände in der Heisterstraße in ein Gebäude einbrechen wollten. Die Polizisten nahm die mutmaßliche Einbrecherbande fest. Das Auto, mit dem sie unterwegs waren, wurde sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren am Tatort.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Einbruchdiebstahl der Kriminalpolizei Nürnberg übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die Männer im Alter von 27, 28 und 44 Jahren.

rus