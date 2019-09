Bar in Nürnberg überfallen: Bewaffneter Täter auf der Flucht

Fahndung schlug bisher fehl - Polizei warnt Bevölkerung - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein maskierter Mann am Mittwochmittag in Nürnberg Steinbühl eine Bar überfallen. Die Polizei startete sofort eine Fahndung und warnt vor dem bewaffneten Täter.

Gegen 12.45 Uhr stürmte der unbekannte Mann in eine Bar in der Singerstraße, zückte seine Schusswaffe und forderte die Mitarbeiter auf Geld herauszurücken. Dann flüchtete er in Richtung Aufseßplatz. Die Polizei leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein - bislang jedoch erfolgslos. "Achtung, der Täter ist bewaffnet", warnen die Beamten in einer Pressemitteilung am Mittag.

Der Täter war mit einer weißen Hose, einem weißen Oberteil mit Kapuze und mit einer dunklen Sturmhaube maskiert.

Sollten Sie eine Person antreffen, welche auf die Beschreibung zutrifft, verständigen Sie bitte umgehend den Polizeinotruf 110.

jm