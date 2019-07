Bardentreffen in Nürnberg: Der Samstag zum Nachlesen

Das Wetter meinte es gut mit Musikern und Publikum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Angekündigt waren schwere Gewitter, passiert ist: nichts. Zum Glück für die Musiker auf dem Nürnberger Bardentreffen, die seit 14 Uhr in der Stadt ihr Bestes gegeben haben. Wir waren live dabei - der Ticker zum Nachlesen!

+++ Schlemmen: 99 Essens- und Getränkestände warten auf die Besucher

+++ Wetterprognose: Unwetter rauscht auf Nürnberg zu

+++ Sperrzeit: Besucher dürfen erstmals bis 1 Uhr nachts feiern

+++ Aftershow: Hier entlang, wer auch zu später Stunde noch nicht genug hat

Bilderstrecke zum Thema

Der Freitag beim Nürnberger Bardentreffen bot auch in den Abendstunden seine Höhepunkte. Während manche ihre Füße zur Abkühlung in die Pegnitz streckten oder akustischen Gitarrenklängen in der Stadt lauschten, staunten andere über Kimmo Pohjonen, einen finnischen Akkordeon-Virtuosen, der auf der Insel Schütt sein Können demonstrierte. Zeitgleich spielten Che Sudaka auf dem Hauptmarkt. Die Bilder.