Bardentreffen: Innenstadt-Lokale dürfen jetzt länger öffnen

Stadt verkürzt die Sperrzeit - Stadt stärkt das Nürnberger Festival damit - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Cafés, Bars und Kneipen dürfen zum Bardentreffen in Nürnberg ihre Außenflächen künftig länger bewirten. Die Stadt hat die Sperrzeit verkürzt, Besucher des Festivals können jetzt den Abend bis 1 Uhr nachts im Freien ausklingen lassen.

Im vergangenen Jahr trat die Rapperin Fiva MC beim Bardentreffen auf. © Günter Distler



Zehntausende pilgern Jahr für Jahr zum Bardentreffen, es gilt als eines der größten kostenlosen Freiluft-Festivals in Deutschland. Dem, das betont die Stadt, wolle man gerecht werden - und deshalb habe man sich dazu entschieden, die Sperrzeiten für die Außenbewirtung in Gastronomie-Betrieben zu verkürzen. In den vergangenen Jahren war um 23 Uhr Schluss, jetzt dürfen Cafés, Bars und Kneipen ihre Gäste bis 1 Uhr nachts im Freien bewirten. Die neue Regelung gilt für den Freitag und den Samstag, am Sonntag bleibt es bei den alten Sperrzeiten.

"Nachdem bisher schon viele Menschen nach Bühnenende noch die Kneipen und Cafés in der Innenstadt besuchten oder auf den Straßen und Plätzen verweilten, dürfte durch das Offenhalten der Außenbewirtschaftungsflächen bis 1 Uhr keine wesentlich höhere Lärmbelastung in der Innenstadt entstehen", teilt die Stadt mit. Das habe auch die Blaue Nacht gezeigt, bei der man im vergangenen Jahr eine ähnliche Regelung getroffen habe.

Die Spielzeiten auf den Bühnen bleiben dagegen unverändert. Die Imbissstände am Bardentreffen dürfen bis 0.30 Uhr Getränke und Speisen verkaufen, die Besucher bis 1 Uhr bleiben. Ob die Lösung dauerhaft bleibt, werde man im Anschluss bewerten und mit Anwohnern, dem Bürgerverein Altstadt und der Polizei besprechen.

