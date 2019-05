Barley fordert in Nürnberg europaweiten Mindestlohn

Europa-Spitzenkandidatin der SPD sprach am Samstag auf dem Kornmarkt - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Die SPD stellte ihre Europa-Spitzenkandidatin, Katarina Barley, am Samstag auf dem Nürnberger Kornmarkt vor. Die 50-Jährige hat in den vergangenen vier Jahren eine steile Karriere in der SPD hingelegt. Erst war sie Generalsekretärin, dann Familien- und Arbeitsministerin, derzeit ist sie Justizministerin und die Hoffnung ihrer Partei für die Europawahl.

Am Samstag diskutierte Katarina Barley auf dem Nürnberger Kornmarkt mit Bürgern. Foto: Michael Matejka, NNZ



Für laute Worte und kämpferische Reden ist die promovierte Juristin aus Trier nicht bekannt. Wenn es um ein geeintes Europa geht, wird sie aber leidenschaftlich: Eindringlich wirbt sie für den europäischen Gedanken und warnt vor Populisten und Nationalisten, die nicht nur in einzelnen Staaten, sondern auch im Europäischen Parlament immer stärker werden. "Es geht um die Verteidigung der Demokratie und die Frage, ob wir weiter ein Europa der offenen Grenzen haben werden. Diese Wahl ist eine Schicksalswahl. Wir stehen am Scheideweg, es steht wirklich etwas auf dem Spiel", sagt Barley.

Allerdings müsse Europa die Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen. "Ein Europa der Wirtschaft war die Ursprungsidee der EU, und sie hat auch gut funktioniert. Aber jetzt ist es höchste Zeit, Europa weiterzuentwickeln und sozialer zu machen. Wir verlieren sonst die Akzeptanz der Bürger."

Barley fordert europaweiten Mindestlohn

Eine Maßnahme wäre ihrer Ansicht nach ein europaweiter Mindestlohn. "Und zwar einer, von dem die Menschen auch leben können", so Barley. Einsetzen will sich die Politikerin außerdem für mehr Lohngerechtigkeit für Männer und Frauen, mehr Steuergerechtigkeit und gegen Jugendarbeitslosigkeit. Mit Blick auf Griechenland, wo 40 Prozent, sowie Italien und Spanien, wo rund 30 Prozent der jungen Leute unter 25 Jahren ohne Job dastehen, fordert sie nicht nur Beschäftigungs- und Bildungsprogramme, sondern auch Investitionen und damit neue Arbeitsplätze in den betroffenen Ländern. "Es darf uns nicht egal sein, was aus dieser Generation wird", findet Barley.

Die Politikerin diskutierte im Gespräch mit dem Publikum außerdem über die EU-Urheberrechtsreform und Klimaschutz. Weitere Redner des Nachmittags waren SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Matthias Dornhuber, der Europakandidat der SPD für Mittelfranken, Kerstin Westphal und Ismail Ertug, die aktuell für die bayerische SPD im Europäischen Parlament sitzen, die Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen und der Nürnberger SPD-Chef Thorsten Brehm.

Clara Grau