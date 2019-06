Bass und Konfetti: Elektro-Fans raven bei Sommerliebe

NÜRNBERG - Bereits zum fünften Mal steigt das Festival Sommerliebe am Nürnberger Dutzendteich. Allerdings weht in diesem Jahr "ein frischer Wind", verspricht der Veranstalter. Wir tickern das Event live!

Bilderstrecke zum Thema Beerpong, Beats, Einhörner: Die ersten Bilder von Sommerliebe Das Sommerliebe-Festival zieht am Samstag zahlreiche Elektro-Fans an den Nürnberger Dutzendteich. Auf mehreren Stages legen international bekannte DJs auf - der Bass wummert, die Menge tanzt. Die Besucher haben sich für den langen Party-Tag besonders hübsch herausgeputzt.



"Wir sind hochwertiger gebucht, breiter gefächert – und größer", versprechen die neuen Geschäftsführer der Sommerliebe Lion und Noel Heuschkel. Die Festival-Gänger finden in diesem Jahr drei statt zwei Bühnen am Dutzendteich vor. Für die Musikrichtungen Tech House, Techno und Goa sind eigene Stages geplant. Am Samstag erwartet die Sommerliebe-Fans allerdings auch Altbekanntes: Märchenland-Deko, Lasershow, Riesenplanschbecken und lustige Gummitiere gehören längst dazu. Außerdem darf man laut Veranstalter auf noch einiges mehr gespannt sein.

vek