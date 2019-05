Beachvolleyball auf dem Hauptmarkt: Es wird wieder gebaggert

Von Freitag bis Sonntag messen sich die besten deutschen Teams in Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Deutschlands Top-Beachvolleyballer gastieren an diesem Wochenende in Nürnberg. Zum fünften Mal lockt die "Techniker Beach Tour" mit einem Turnier der Extraklasse, das mitten auf dem Nürnberger Hauptmarkt stattfindet - Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Das beste Beachvolleyball-Duo erhält 30.000 Euro Siegprämie.

Sonne satt: 2018 fand das Turnier unter strahlend blauem Himmel statt. © Stefan Hippel



Sonne satt: 2018 fand das Turnier unter strahlend blauem Himmel statt. Foto: Stefan Hippel



Der Hauptmarkt steht am kommenden Wochenende ganz im Zeichen der olympischen Sportart Beachvolleyball. Zwischen "Schöner Brunnen" und Frauenkirche findet zum fünften Mal die "Techniker Beach Tour" statt. Deutschlands beste Beachvolleyballer konkurrieren dann um den mit 30.000 Euro dotierten Turniersieg. Spielbeginn ist am Freitag um 14 Uhr und am Samstag um 9 Uhr. Nach den Halbfinalspielen am Sonntag ab 9.30 Uhr stehen am Finaltag ab 14.15 Uhr die Endspiele auf dem Programm. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Der Deutsche Volleyball-Verband hat die Meldeliste des Turniers bereits veröffentlicht. Demnach wird das Nationalteam um Philipp Arne Bergmann und Yannik Harms (Rattenfänger Beach-Team TC Hameln) dort aufschlagen, es trifft auf starke nationale Konkurrenz: Paul Becker will nach seiner Rückenverletzung wieder mit Jonas Schröder (Deutsche Energie Beachteam/United Volleys) angreifen, nachdem sie in der vergangenen Saison vier Titel auf der "Techniker Beach Tour" holten. Das Düsseldorfer Duo Alexander Walkenhorst/Sven Winter (DJK TuSA 06 Düsseldorf) kommt mit dem Rückenwind eines dritten Platzes auf der World Tour (Ayden/TUR, 2-Sterne) nach Franken und die Zwillinge Bennet und David Poniewaz können diese Saison bereits auf den Turniersieg in Münster sowie den zweiten Platz in Düsseldorf verweisen.

Bilderstrecke zum Thema Sonne, Sand, Sportskanonen: Beachvolleyball auf dem Hauptmarkt Schon am ersten von drei Tagen ging es auf dem Nürnberger Hauptmarkt heiß her. Mitten in der Stadt traten die Teams bei strahlendem Sonnenschein gegeneinander an.



Auch das topgesetzte Frauenteam um Melanie Gernert und Elena Kiesling (SV Lohhof) war in Düsseldorf sehr erfolgreich. Dort verteidigten sie vor zwei Wochen ihren Titel und wollen auch am kommenden Wochenende wieder das Podium angreifen. Dies gilt sicher auch für Anna Hoja und Stefanie Hüttermann (DJK TuSA 06 Düsseldorf): Sie erreichten zwar bei den ersten beiden Turnieren der "Techniker Beach Tour 2019" die Finals, mussten sich dort aber jeweils mit dem zweiten Platz begnügen mussten.

Bühne für rund 1000 Zuschauer

Im Laufe der Woche wird vor der historischen Kulisse der Frauenkirche die Arena mit Platz für rund 1.000 Zuschauer sowie drei weitere Spielfelder errichtet. Im Umkreis wird es außerdem Gastronomiestände geben, Gewinnspiele und Aktionen für die kleinen und großen Beach-Volleyball-Fans laden im "Beach-Village" zum Mitmachen ein.

Im Gegensatz zu den Vorjahren entfällt die Qualifikation, so dass die jeweils 16 Frauen- und Männerteams am Freitag direkt mit den Hauptfeldspielen beginnen. Die Turnierzulassungen erfolgen gemäß der Teammeldungen nach den Deutschen Ranglisten. Zunächst wird pro Geschlecht in vier Vierergruppen gespielt. Die Gruppensieger ziehen direkt in das Viertelfinale ein und die Gruppenzweiten sowie -dritten spielen zuvor im Achtelfinale. Mit Ausnahme des kleinen Finales werden keine Platzierungsspiele ausgetragen.

Bilderstrecke zum Thema Volleyball auf dem Hauptmarkt: Heiße Duelle auch am Sonntag Bereits Freitag und Samstag lieferten sich Volleyball-Asse mitten auf dem Hauptmarkt in Nürnberg heiße Duelle. Am Sonntag stiegen dann sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeweils Halbfinale und Finale.



lip