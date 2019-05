Beachvolleyball-Elite misst sich am Nürnberger Hauptmarkt

Am Freitag startete die dreitägige Techniker Beach Tour bei bestem Wetter - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Ein Hauptmarkt voller Sand: Am Freitagnachmittag sind die besten Beachvolleyballer des Landes ins Turnier gestartet. Bevor am Sonntag die Finals steigen, dürfen sich die Zuschaueer am Samstag auf mehrere Show-Acts freuen.

Voller Einsatz auf dem Center Court: Bis Sonntag dreht sich rund um den Schönen Brunnen wieder alles um Beachvolleyball.



Eigentlich ist Dirk Rehse nach Nürnberg gekommen, um sich die Stadt anzusehen – das typische Touristenprogramm eben. Aber wenn schon so viel geboten wird, legt der Leverkusener mit seiner Familie gerne eine Pause am Hauptmarkt ein und posiert für ein Foto. "Das Wetter, die Kulisse – alles stimmt", sagt Rehse, bevor er mit seiner Frau Nina wieder das Spiel auf einem der Nebenplätze verfolgt.

Zum Auftakt der dreitägigen Techniker Beach Tour, der ranghöchsten Beachvolleyball-Serie des Deutschen Volleyball-Verbands, brennt die Sonne vom Himmel. Ohne Käppi und Sonnenbrille sollte sich am frühen Freitagnachmittag niemand auf eine Tribüne am Center Court setzen.

"Entschuldigung, kostet das Eintritt?", fragt ein Zuschauer. Nein, nach einem kurzen Check der Handtaschen und Rucksäcke können sich die Fans niederlassen. Zumindest so lange, bis die Tribüne voll besetzt ist. Kurz darauf blockiert ein Absperrband den Zugang für einige Zeit.

Der Weiße Hai

Nicht nur auf dem Platz, auch akustisch geht es ganz schön zur Sache. Nach jedem Punkt dröhnt der Bass über den Center Court. Und wo Sand ist, kann der Weiße Hai ja nicht weit sein, könnte man denken. Wann immer Spielerinnen oder Spieler auf eine Video-Challenge bestehen, um eine knifflige Entscheidung mit technischen Hilfsmitteln überprüfen zu lassen, erklingt die berühmte Musik des gleichnamigen Hollywood-Klassikers. Fürchten müssen sich freilich weder Spieler noch Beobachter.

Im Gegenteil: Adrian Cao Van genießt die Abwechslung. "Es gibt ja viel zu sehen", sagt er mit einem verschmitzten Grinsen. Zwischen all den Buden der Sponsoren, Essens- und Getränkeständen wirkt er ein wenig verloren auf seinem Posten. Doch mit dem Kartenverkauf für eine Fahrt mit der Bimmelbahn hat auch er alle Hände voll zu tun. "Bis jetzt war fast jede Fahrt ausverkauft", sagt er und führt die hohe Nachfrage auf den Brückentag und das Turnier zurück, das auch viele Einheimische in die Stadt locke.

"Ach, ist das wieder interessant", grantelt derweil ein älter Herr auf seinem Fahrrad. Er macht nicht den Eindruck, als ob er dem Spektakel etwas abgewinnen könnte. Auch der kleine Justus scheint wenig für das Spiel übrig zu haben. Unbeeindruckt von den baggernden und pritschenden Sportlerinnen, versucht er hoch konzentriert, eine Sandburg zu bauen, ehe seine Mutter weiter möchte.

Wer es sich nicht mit einem kalten Getränk auf einem Liegestuhl bequem macht, kann testen, wie hart sein Aufschlag ist. Lag der Tagesrekord eben noch bei 92 km/h, knackt ein Aufschlag-Ass im nächsten Versuch fast die Einhunderter-Marke.

Rennfahrer mischen mit

Am Samstagmorgen geht es ab 9 Uhr mit den Gruppenspielen weiter. Um 15.30 Uhr messen sich die DTM-Fahrer Marco Wittmann (BMW) und Nico Müller (Audi) in einem Show-Match mit zwei Beachvolleyballerinnen auf dem Center Court. Um 19.30 Uhr tritt dort Ferdinand Schwartz mit seiner Band auf. Bekannt wurde der Nürnberger Künstler, weil er bei einem Coldplay-Konzert im Münchner Olympiastadion 2017 Sänger Chris Martin am Klavier begleitete. Die Finals der Frauen und Männer starten am Sonntag um 14.15 Uhr.