Beamte attackiert: USK rückt auf dem Volksfest an

Zwei Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Besucher fielen am Donnerstagabend in einem Bierzelt auf dem Volksfest unangenehm auf. Am Ende mussten sogar Beamte des Nürnberger Unterstützungskommandos einschreiten. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein 31-Jähriger handelte sich zunächst einen Platzverweis ein, weil er sich in einem Festzelt auf dem Nürnberger Volksfest vermutlich ungebührlich verhalten hatte. Gegen 23 Uhr wurde der Mann von den Mitarbeitern aus dem Zelt gebracht. Draußen angekommen, übergaben sie ihn einer Streife des Unterstützungskommandos. Der 31-Jährige wurde sofort aggressiv und musste letztlich durch Zwang und gefesselt zur Volksfestwache geführt werden.

Damit schien der 46-jähriger Begleiter des Randalierers nicht einverstanden zu sein: Er wurde ebenfalls aggressiv und ignorierte dabei wiederholt erteilte Platzverweise. Die Stimmung heizte sich immer weiter auf, bis der 46-Jährige schließlich Kampfhaltung einnahm und die Beamten angriff. Er wurde von ihnen zu Boden gebracht und ebenfalls gefesselt und zur Volksfestwache gebracht.

Auf dem Weg dorthin stellte er einem der Beamten ein Bein. Sowohl dieser als auch der Beinsteller selbst stürzten und verletzten sich leicht. Gegen beide Männer leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete Blutentnahmen bei den Beschuldigten an.

mch