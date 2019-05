Bei Nacht auf dem Großmarkt: Wo Bauern schon früh ackern

NÜRNBERG - Egal ob Erdbeeren, Spargel oder Bananen: Die Waren, die die Händler auf dem Großmarkt in Nürnberg anbieten, werden bereits mitten in der Nacht herantransportiert und vorbereitet. In unserer Serie "Nachtgeschichten" bringen wir dieses Mal ein wenig Licht in das frühe Treiben auf Nürnbergs bekanntester Marktfläche.

mch