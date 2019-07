Bei Reinigungsarbeiten: Mann stürzt aus dem Fenster und stirbt

Der 57-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tragisches Unglück: Ein Mann ist bei Reinigungsarbeiten aus einem Fenster in einem Haus an der Äußeren Sulzbacher Straße gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 57-jährige Mann war am Samstag gegen 14.20 Uhr gerade damit beschäftigt, die Fenster in einem Wohnanwesen an der Äußeren Sulzbacher Straße zu reinigen, als er aus dem Fenster stürzte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Anwohner fanden den schwerverletzten Mann, sie verständigten sofort einen Notarzt. Doch der konnte schließlich nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren am Unfallort. Das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg übernimmt nun die Ermittlungen zur Unfallursache.

krei