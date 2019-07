Bei Starkregen: Geländewagen-Fahrer stirbt auf A3 bei Nürnberg

NÜRNBERG - Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der A3 ums Leben gekommen: Der Mann war mit einem Geländewagen zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Tennenlohe von der Fahrbahn abgekommen. Zuvor hatte er mit hoher Geschwindigkeit einen weiteren Autofahrer überholt.

Vermutlich war Aquaplaning der Grund für den Unfall. © NEWS5 / Grundmann



Der 39-Jährige aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt hatte am frühen Sonntagmorgen um 4.50 Uhr bei starken Regenfällen mit hoher Geschwindigkeit einen Autofahrer überholt. Kurz darauf kam er nach rechts von der Autobahn ab und durchbrach auf Höhe des Parkplatzes "Weißer Graben" die Leitplanke. Er wurde mit seinem Geländewagen wieder auf den Seitenstreifen zurückgeschleudert. Dort kam das Auto zum Liegen. Die Polizei vermutet, dass Aquaplaning den Unfall ausgelöst haben könnte. Es gibt nach Angaben der Polizei Erlangen keine Hinweise darauf, dass ein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt war.

Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein herbeigerufener Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten. Sein gleichaltriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Unfallaufnahme hinzugezogen, das Auto wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 60.000 Euro.

Zwei Streifen der A3 mussten in Fahrtrichtung Würzburg während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

