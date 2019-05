Neue Futterplätze für Bienen: Zum Weltbienentag haben Künstler auf dem Hauptmarkt in Nürnberg Balkonkästen in Form der Europasterne angeordnet- um darauf hinzuweisen, wie bedroht die Tiere sind. Im Anschluss an die Aktion durften Passanten die Kästen mitnehmen, um sie zu Hause oder in der Stadt aufzustellen.