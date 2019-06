Die Urlaubsgefühle haben auch in Nürnberg ihre Spitzenwerte erreicht: An diesem Mega-Sonnen-Wochenende zog es etliche Sonnenabeter an die Norikusbucht. Für die Franken stand vor allem abschalten und erfrischen ganz groß auf der Agenda - egal ob mit oder ohne Klamotten! Auch eine Junggesellinnen-Gruppe war mit Sack und Pack am Start. © Michael Matejka