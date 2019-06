Bergfinale und Badeseen: Unsere Tipps zur zweiten Ferienwoche!

NÜRNBERG - Ciao Gewitter, hallo Sonnenstrahlen! Die zweite Ferienwoche lässt in Franken echte Urlaubsgefühle aufkommen. Bis zu 27 Grad sind schon am Montag drin, dazu Sonne pur! Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir die besten Schönwetter-Tipps in der Region gesammelt!

Die Pfingstferien starten bei bestem Wetter in ihre zweite Halbzeit - passend dazu, haben wir ein paar Freizeittipps gesammelt! © Collage/dpa



Die Gewitterwolken haben sich verzogen und machen, passend zur zweiten Woche der Pfingstferien, den Weg frei für sommerliche Temperaturen und Sonnenschein. Damit Action-Freunden und auch Plansch-Liebhabern ja nicht langweilig wird, haben wir ein paar Tipps zum Schlemmen, Baden und Feiern zusammengestellt:

Erfischen in Badeseen und Freibädern

Bei fast 30 Grad und Sonnenschein kann eine kleine Abkühlung schon mal ganz gut tun. Von Altmainsee bis zum Wörnitz-Strandbad, vom Aquella-Freibad bis zum Veitsbad: Die Region quillt vor Freibädern fast schon über.

Wer dagegen die Natur liebt, kann an einem der vielen Badeseen in Franken Halt machen. Hoch im Ranking steht beispielsweise der Brombachsee, der neuerdings sogar mit einer Wakeboardanlage am Nordufer bei Absberg auftrumpft.

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Bergkirchweih ruft zum großen Finale

Wer bis jetzt noch nicht auf der Bergkirchweih war, sollte sich sputen: Am Montag starten die Keller zum großen Finale. Für alle, die schon mal da waren, ist doch allein das spitzenmäßige Wetter ein Grund mal wieder vorbeizuschauen, bevor die 17 Keller und Festzelte ihre Biertische und Bühnen einklappen. Den Live-Ticker zum Berg-Sonntag, gibt es hier zum Nachlesen.

Damit bei der Feierei auch keine Fauxpas passieren, hier ein paar Tipps!

Die schönsten Grillplätze

Einfach nur gemütlich in der Sonne liegen und schlemmen? Auch kein Problem. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal anderorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren.

Bilderstrecke zum Thema Die schönsten Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen Sommer, Sonne und ein schönes Steak: Mit Freunden zusammen den Grill anzuschüren und ein paar leckere Stücke Fleisch auf den Rost zu legen, ist für viele Grillfans das höchste der Gefühle. Wer keinen eigenen Garten hat oder auch mal andernorts die Kohle anbrennen will, kann sich hier über die öffentlichen Grillplätze in Nürnberg, Fürth und Erlangen informieren. Wir haben die schönsten Alternativen zum heimischen Balkon oder Garten zusammengestellt.



Adrenalin im Freizeitpark spüren

Grillen und Baden ist zu langweilig? Für die richtigen Action-Liebhaber warten in Franken zahlreiche Freizeit- und Erlebnisparks. Während im Playmobil-Funpark bei Zirndorf das Spielzeug aus dem Kinderzimmer zum Leben erwacht, stehen im Freizeitpark Geiselwind für die echten Adrenalin-Junkies Wildwasserfahrten, Schiffschaukeln und Achterbahnen bereit.

Ein Ausflug in den Biergarten

Ein schattiges Plätzchen an einem heißen Sommertag: Bei den unzähligen tollen Biergärten in der Region hat man die Qual der Wahl. Hier kommen die 23 Favoriten der Redaktion!

Eis schlemmen

Beim Thema "Schlemmen" darf eines ganz besonders nicht fehlen: Eis! Eine leckere und fruchtige Abkühlung ist genau das Richtige für einen heißen Tag.

Haben Sie schon das Schäufela-Eis probiert? Kein Witz, gibt's wirklich!

