Betrunkene rammt Carport - und räumt danach brav auf

Der Schaden ihrer Chaosfahrt beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Ordnungssinn trotz Chaosfahrt: Eine betrunkene 22-Jährige hat am Donnerstagabend mit ihrem Geländewagen zwar ein Carport und ein Auto gerammt, die beschädigten Teile ihres Fahrzeugs aber brav im Kofferraum verstaut.

Mit gut zwei Promille Alkohol im Blut stieg die junge Frau gegen 23.30 Uhr in einen Jeep-Geländewagen und fuhr über Kleingründlach nach Nürnberg, teilte die Polizei am Freitag mit. In der Kleingründlacher Straße kam sie von der Fahrbahn ab und krachte in den Carport eines Hauses. Der Geländewagen, der Unterstand und das darunter geparkte Auto wurden dabei massiv beschädigt.

Die 22-Jährige fuhr weiter und verlor auf der Erlanger Straße eine Reifenlauffläche und ihren Auspuff. Zwei dahinter fahrende Autos konnten den Hindernissen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurden ebenfalls beschädigt.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte die betrunkene Fahrerin schließlich an der Lichtenfelser Straße antreffen. Im Kofferraum des Geländewagens fanden die Beamten weitere Fahrzeugteile, die die 22-Jährige verloren, aber wieder eingesammelt hat. Was die junge Frau allerdings nicht hatte, war ein Führerschein.

Der Schaden ihrer Chaosfahrt beläuft sich nach Polizeiangaben auf mindestens 10.000 Euro. Gegen die 22-Jährige wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrerflucht ermittelt.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-1530 zu melden.

horn