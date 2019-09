Betrunkener dringt in Hotelzimmer ein und belästigt Frau

45-Jähriger legte sich in das Bett eines Ehepaars - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Ein zunächst unbekannter Mann hat eine Frau in einem Hotelzimmer im Nürnberger Norden sexuell belästigt. Der mutmaßliche Täter stieg am Samstag in den frühen Morgenstunden über den Balkon in das Zimmer.

Das Opfer verbrachte mit ihrem Ehemann eine Nacht im zweiten Obergeschoß des Hotels. Gegen 3.45 Uhr bemerkte die Frau einen unbekannten Mann, welcher sich in ihrem Bett befand und sie unsittlich berührte.

Zusammen mit ihrem Ehemann drängte sie den Unbekannten daraufhin auf den Balkon und verständigte die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung konnte noch im Hotel einen 45-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bewohnte der Tatverdächtige das Nachbarzimmer seines Opfers und gelangte über den gemeinsamen Balkon in das Zimmer des Ehepaares. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort. Der 45-Jährige, welcher mit knapp einem Promille alkoholisiert war, wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

fra