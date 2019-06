Betrunkener randaliert in Nürnberger Diskothek

Der 29-Jährige soll auch eine Frau sexuell belästigt haben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am frühen Sonntagmorgen war die Partynacht für ihn vorbei: Ein 29-Jähriger sorgte in einer Diskothek in der Fürther Straße für jede Menge Ärger - bis die Polizei einschritt.

Gegen 4.15 Uhr eskalierte die Situation: In einer Diskothek in der Fürther Straße randalierte am Sonntagmorgen ein 29-Jähriger und drohte - so berichtet es die Polizei - anwesenden Gästen mit Schlägen. Der Sicherheitsdienst brachte den Mann nach außen und verständigte die Polizei.

Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der Mann wohl auch eine junge Frau in der Diskothek sexuell belästigt hatte. Der 29-Jährige hatte über zwei Promille Alkohol im Blut. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

psz