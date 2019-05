Bewaffneter Räuber überfällt Pizzeria in St. Leonhard

Unbekannter erbeutet mehrere hundert Euro - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehrere hundert Euro hat ein maskierter Räuber in einer Pizzeria im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard in der Nacht auf Sonntag erbeutet. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot an Kräften nach dem Unbekannten.

Der Täter betrat laut Polizei um kurz vor 1 Uhr die Räume der Gaststätte in der Webersgasse. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er von dem 36-jährigen Wirt Geld. Um welche Schusswaffe es sich genau handelte, konnte das Opfer später nicht sagen. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der Unbekannte, der Wirt verfolgte ihn, verlor ihn allerdings in der Michael-Ende-Straße aus den Augen.

Der Flüchtende soll dann weiter die Rothenburger Str. in Richtung Fuggerstraße gelaufen sein. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann, die Beamten durchsuchten auch die nahe gelegene U-Bahn-Station an der Rothenburger Straße.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken untersuchte den Tatort und vernahm Zeugen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Der Täter ist laut Polizei etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß, schlank, trug eine schwarze Maske und schwarze Handschuhe, war bekleidet mit einer hellgrauen Jacke, einer grauen Jogginghose und dunkelblauen Turnschuhen der Marke "Nike".

Hinweise zum Überfall nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 091121123333 entgegen.

lio